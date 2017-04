A Google anunciou a semana passada a aquisição da empresa ITA Software.

A empresa ITA Software é especializada em organizar e apresentar informação sobre voos de avião vendendo posteriormente a sua tecnologia a clientes.

A Alitalia, a AIR Canada, a TAP Portugal ou a Virgin Atlantic são alguns dos clientes da ITA Software que também já tinha o motor de pesquisa Bing como cliente.

Com esta aquisição a Google pretende entrar no mercado de venda de bilhetes de avião online apostando numa solução mais amiga do utilizador que actualmente a concorrência apresenta.