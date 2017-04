A Google conseguiu renovar a sua licença para poder continuar a estar presente no mercado chinês.

Existiam dúvidas sobre se a licença seria renovada depois dos vários conflitos entre a Google e o governo chinês.

A Google no último dia optou por colocar uma imagem que mostra a caixa de pesquisa do Google no Google chinês. Esta imagem faz o redireccionamento para o Google de Hong Kong e a permitir daí os utilizadores podem fazer pesquisas.

Com esta decisão a Google conseguiu renovar a licença para o mercado chinês que é apenas o maior mercado online e onde a Google precisa de estar presente.