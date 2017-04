A HP anunciou a compra do serviço Motionbox que permite o alojamento de vídeos e a sua partilha.

A HP pretende integrar a tecnologia do Motionbox no seu serviço Snapfish que permite alojar fotografias, partilhar as mesmas com amigos e até pagar para receber em casa versões impressas das fotografias.

O Snapfish já tinha algumas funcionalidades para trabalhar com vídeos mas até agora a aposta nesse nicho de mercado tinha sido muito pequena.

O Motionbox irá ser desactivado no próximo dia 10 de Agosto e é recomendado que todos os utilizadores façam o download dos seus vídeos antes dessa data.