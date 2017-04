Toshiba apresentou portátil com dois ecrãs

A Toshiba apresentou três novos modelos no dia em que celebrou 25 anos pelo lançamento do seu primeiro portátil.

Os novos modelos são o Toshiba Portégé R700, o Toshiba Libretto W100 e o Toshiba Satellite A660.

A Toshiba criou uma página especial onde apresenta os novos modelos e ao mesmo tempo apresenta um quadro com a evolução dos portáteis lançados pela empresa.

O Toshiba Libretto W100 é o modelo que mais atrai as atenções por estar equipado com dois ecrãs tácteis, cada um com uma resolução de 1024 por 600 pixéis.

Utiliza um processador Intel Pentium U5400 a 1.2 GHz, tem 2 GB de memória RAM e utiliza o novo sistema operativo Windows 7 Home Premium.

O novo portátil deverá ser lançado em Agosto e deverá custar cerca de 1500 dólares.